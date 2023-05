Petrobras (PETR4) anuncia mudança na política de preços de combustíveis

A Petrobras (PETR4) anunciou nesta terça-feira, 16, uma nova metodologia para sua política de preços de diesel e gasolina, abandonando a baseada na paridade de importação. A empresa já havia informado que uma nova política de preços estava em discussão.

Novo modelo de precificação

O novo modelo de precificação, segundo a companhia será lastreado em dois fatores: "o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação e o valor marginal para a Petrobras".

"O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos, já o valor marginal para a Petrobras é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia dentre elas, produção, importação e exportação do referido produto e/ou dos petróleos utilizados no refino", explicou a Petrobras.

Por que a Petrobras mudou a política de preços

A Petrobras afirmou que a nova estratégia busca considerar "a melhor alternativa acessível aos clientes".

"Essa estratégia permite a Petrobras competir de forma mais eficiente, levando em consideração a sua participação no mercado, para otimização dos seus ativos de refino, e a rentabilidade de maneira sustentável", afirmou.

A Petrobras espera que a mudança traga mais "flexibilidade para praticar preços competitivos, se valendo de suas melhores condições de produção e logística e disputando mercado com outros atores que comercializam combustíveis no Brasil, como distribuidores e importadores".

A companhia ainda informou que s reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, o que, segundo a Petrobras, deve evitar a internalização das volatilidades do petróleo no exterior e do câmbio.

Gasolina mais barata?

A mudança na política de preços da petrobras era um desejo antido do governo e do próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Em entrevista recente ao O Globo, inclusive, Prates afirmou que os preços dos combustíveis serão "inexoravelmente mais baixos".