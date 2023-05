Botijão de gás ficará abaixo de R$ 100 pela primeira vez desde outubro de 2021

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou nesta terça-feira, 16, uma redução nos preços da gasolina, diesel e o GLP, gás usado nos botijões.

Novos preços anunciados pela Petrobras

Gasolina: - R$ 0,40 por litro (-12,6%)

Diesel A: - R$ 0,44 por litro (-12,8%)

GLP: - R$ 8,97 por botijão de 13 kg (-21,3%)

Qual será o novo preço do gás de cozinha?

Com isso, o preço do botijão de gás passará a ser de R$ 99,87, preço mais baixo desde outubro de 2021.

Por que a Petrobras mudou a política de preços

A Petrobras afirmou que a nova estratégia busca considerar "a melhor alternativa acessível aos clientes".

"Essa estratégia permite a Petrobras competir de forma mais eficiente, levando em consideração a sua participação no mercado, para otimização de seus ativos de refino, e a rentabilidade de maneira sustentável", afirmou.

A Petrobras espera que a mudança traga mais "flexibilidade para praticar preços competitivos, se valendo de suas melhores condições de produção e logística e disputando mercado com outros atores que comercializam combustíveis no Brasil, como distribuidores e importadores".

A companhia ainda informou que s reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, o que, segundo a Petrobras, deve evitar a internalização das volatilidades do petróleo no exterior e do câmbio.

*Matéria em atualização.