PIB da Argentina cresce 0,8% no primeiro trimestre de 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina cresceu 0,8% no primeiro trimestre do ano em comparação com o último trimestre de 2024, marcando três trimestres consecutivos de crescimento, informaram fontes oficiais nesta segunda-feira.

De acordo com um relatório do Instituto Nacional de Estatística e Censos (INDEC), o PIB perdeu força após atingir taxas de expansão trimestrais de 3,9% no terceiro trimestre de 2024 e 2% no quarto trimestre do ano passado.

Na comparação anual, o PIB cresceu 5,8% no terceiro trimestre, embora partindo de uma base bastante deprimida, já que a economia havia retraído 5% no primeiro trimestre do ano passado, no contexto do severo ajuste imposto no final de 2023 pelo governo Javier Milei.