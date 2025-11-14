Economia

PIB cresce em todos os estados em 2023; Acre, MS e MT lideram avanço

Dados do IBGE mostram expansão de 14,7% no Acre e perda de participação do Sudeste na economia nacional

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 12h17.

Última atualização em 14 de novembro de 2025 às 12h18.

Todas as 27 unidades da federação registraram crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023. Os maiores avanços foram no Acre (14,7%), Mato Grosso do Sul (13,4%) e Mato Grosso (12,9%), segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O bom desempenho foi impulsionado sobretudo pela agropecuária, com destaque para a produção de soja, e por atividades dos setores de serviços públicos e indústrias de transformação. No caso do Rio de Janeiro (5,7%), o crescimento teve como motor a indústria extrativa de petróleo e gás.

Já os estados com menores variações foram Rio Grande do Sul (1,3%), Rondônia (1,3%), Pará (1,4%) e São Paulo (1,4%). O PIB nacional teve expansão de 3,2% no ano.

Centro-Oeste lidera crescimento regional

Todas as cinco grandes regiões apresentaram crescimento, com destaque para o Centro-Oeste, que teve alta de 7,6% em 2023. No ranking de variação acumulada entre 2002 e 2023, o Mato Grosso lidera com aumento médio de 5,2% ao ano, seguido por Tocantins (4,9%) e Roraima (4,5%). O crescimento médio nacional foi de 2,2% ao ano no período.

A única região a perder participação no PIB nacional foi o Sudeste, que caiu de 57,4% em 2002 para 53,0% em 2023. Os maiores recuos foram em São Paulo (-3,4 p.p.) e Rio de Janeiro (-1,7 p.p.). Em contrapartida, Centro-Oeste (+2,0 p.p.) e Norte (+1,1 p.p.) foram as regiões que mais ganharam peso na economia do país.

Distrito Federal tem o maior PIB per capita

O PIB per capita brasileiro alcançou R$ 53.886,67 em 2023. O Distrito Federal manteve a liderança nacional, com R$ 129.790,44, valor 2,4 vezes acima da média do país. Na sequência aparecem São Paulo (R$ 77.566,27) e Mato Grosso (R$ 74.620,05).

Entre os estados do Nordeste, os menores PIBs per capita continuam sendo registrados, com Maranhão na última posição (R$ 22.020,63). Já Tocantins e Mato Grosso subiram oito posições no ranking desde 2002.

Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação2002 (%)2022 (%)2023 (%)
Brasil100,0100,0100,0
Norte4,75,75,8
Rondônia0,50,70,7
Acre0,20,20,2
Amazonas1,51,41,5
Roraima0,20,20,2
Pará1,82,32,3
Amapá0,20,20,3
Tocantins0,40,60,6
Nordeste13,113,813,8
Maranhão1,11,41,4
Piauí0,50,70,7
Ceará1,92,12,1
Rio Grande do Norte0,90,90,9
Paraíba0,90,90,9
Pernambuco2,42,42,5
Alagoas0,80,80,8
Sergipe0,70,60,6
Bahia4,04,03,9
Sudeste57,453,353,0
Minas Gerais8,39,08,9
Espírito Santo1,81,81,9
Rio de Janeiro12,411,410,7
São Paulo34,931,131,5
Sul16,216,616,8
Paraná5,96,16,1
Santa Catarina3,74,64,7
Rio Grande do Sul6,65,95,9
Centro-Oeste8,610,610,6
Mato Grosso do Sul1,11,71,7
Mato Grosso1,32,52,5
Goiás2,63,23,1
Distrito Federal3,63,33,3
