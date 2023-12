Petrobras reduz preço do óleo diesel para as distribuidoras

A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 26, a redução do preço do óleo diesel para as distribuidoras a partir de quarta-feira, 27 de dezembro. O litro do combustível passará de R$ 3,78 para R$ 3,48, uma redução de R$ 0,30 por litro.

Essa é a segunda redução no valor do combustível neste mês. No dia 8, a petroleira cortou o preço do diesel em R$ 0,27 por litro. No ano, a variação acumulada do preço de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras é uma redução de R$ 1,01 por litro, equivalente a 22,5%.

Na justificativa, a companhia disse que a alteração no valor é resultado da mudança de política de preços da companhia. A empresa defende que a nova estratégia busca considerar "a melhor alternativa acessível aos clientes".