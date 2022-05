Petrobras anuncia reajuste do diesel; gasolina e GLP estão mantidos

Após 60 dias sem reajustar os preços dos combustíveis, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 9, que terá aumento do preço do diesel em suas refinarias. O novo preço passa a valer nas refinarias na terça-feira, 10 de maio.

O preço médio de venda do diesel para as distribuidoras da Petrobras subirá em quase 9%, de R$ 4,51 o litro para R$ 4,91 o litro.

"Com esse movimento, a Petrobras segue outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda acompanhando os preços de mercado", disse a empresa, em nota.

Além da parcela da Petrobras em suas refinarias, o preço final do óleo diesel ao consumidor inclui ainda o preço do biodiesel (que compõe 10% da mistura final), tributos, margem de lucro da cadeia e custos, entre outros.

Atualmente, o preço médio do óleo diesel nos postos brasileiros está em R$ 6,630, segundo a última edição de pesquisa da ANP, na semana até 7 de maio. O preço máximo encontrado na pesquisa foi de R$ 8,387 em um posto.

O último reajuste da Petrobras no preço do diesel aconteceu em 11 de março, quando também foram reajustados gasolina e GLP. Na ocasião, a gasolina aumentou 19%, o diesel, 25%, e o GLP, usado no gás de botijão, subiu 16%. Desta vez, somente o diesel foi reajustado.

O preço do diesel era o mais defasado em relação ao mercado internacional. Na semana passada, com a alta da cotação no exterior, o diesel chegou a ficar defasado em 25% em relação aos preços no mercado interno.

Nesta segunda-feira, com base no preço de fechamento na sexta-feira, 7, a defasagem do diesel ficou em 17% e da gasolina, 19%, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

