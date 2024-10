Atividade econômica da Argentina tem queda interanual de 3,8% em agosto

A atividade econômica da Argentina caiu 3,8% em agosto, comparado ao mesmo mês de 2023, marcando a terceira queda interanual consecutiva, conforme divulgado por fontes oficiais nesta quarta-feira, 23.

Os dados, fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec), são uma estimativa da variação trimestral do Produto Interno Bruto (PIB). Em agosto, houve um leve crescimento de 0,2% em relação a julho.

Inflação alta e ajuste econômico

No oitavo mês do ano, os setores econômicos operaram em um cenário de inflação elevada (236,7% interanual), com o consumo em retração devido ao ajuste econômico promovido pelo presidente Javier Milei.

O setor agrícola, que tem grande relevância para a economia argentina, registrou um crescimento de 4,5% em relação ao ano anterior. Entretanto, esse crescimento foi inferior aos aumentos observados entre abril e julho, quando o setor cresceu até 97,6% interanualmente, reflexo de comparações com níveis muito baixos de 2023, causados por uma grave seca.

Queda nos setores chave

Além da agricultura, quatro dos 16 setores que compõem o indicador econômico tiveram alguma recuperação em agosto, mas essa melhora foi insuficiente para impedir a queda geral. Setores importantes, como construção (-18%), comércio (-7,9%) e indústria manufatureira (-6,7%), não conseguiram registrar crescimento.

Nos primeiros oito meses do ano, a atividade econômica acumulou uma queda de 3,1%.

Projeções para 2024

De acordo com projeções do Banco Central, o PIB da Argentina deverá cair 3,8% em 2024, após uma retração de 1,6% em 2023.