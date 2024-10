Conflito pode reduzir PIB do Líbano em 9,2% neste ano, diz ONU

Os ataques realizados no Líbano ameaçam “desestabilizar ainda mais” a economia do país, já enfraquecida por anos de crise, alertou nesta quarta-feira, 23, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A agência prevê uma queda de 9,2% no PIB em 2024 caso a guerra seja prolongada.

Depois de um ano de conflitos na fronteira, Israel e o grupo libanês pró-Irã Hezbollah estão em guerra aberta no Líbano, com o exército israelense lançando uma ofensiva terrestre no sul no final de setembro.

Impacto econômico previsto

“A escala do destacamento militar, o contexto geopolítico, o impacto humanitário e as repercussões econômicas em 2024 serão provavelmente muito maiores do que em 2006, quando começou a guerra de julho-agosto entre Israel e o Hezbollah”, observa o PNUD em seu primeiro relatório sobre o impacto econômico da guerra atual no Líbano.

A escalada ocorre em um momento em que o país já está enfraquecido por uma crise política, econômica e social prolongada. O PIB libanês encolheu 28% entre 2018 e 2021, enquanto a libra libanesa perdeu 98% de seu valor, resultando em uma inflação acelerada, segundo o relatório.

Estabilidade ameaçada

Entre 2022 e 2023, a situação econômica parecia ter se estabilizado e, antes do conflito, a agência da ONU esperava um crescimento de 3,6% para a economia libanesa em 2024, de acordo com Kawthar Dara, economista do escritório do PNUD no Líbano. Porém, se o conflito continuar até o final do ano, “a economia contrairá 9,2%” em 2024, acrescenta o economista.

Comparação com 2006 e perspectivas para 2024

O impacto do atual conflito “não estará muito longe” do observado em 2006, estimado entre 2,5 e 3,6 bilhões de dólares (8 a 10% do PIB na época), conforme o relatório. A guerra poderá ter um impacto “profundo e considerável” no PIB e no desemprego. A atividade econômica está paralisada, com fábricas, estradas, redes de irrigação agrícola e de energia elétrica sendo destruídas, segundo Dara.