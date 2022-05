Petrobras sobe 3% nos EUA com lucro acima do esperado e dividendo colossal

As ADRs da Petrobras saltam cerca de 3% no pré-mercado americano na manhã desta sexta-feira, 6. A valorização, se confirmada na B3, tem o potencial de impulsionar o Ibovespa no pregão de hoje, dada a participação da companhia no índice -- a segunda maior, somente atrás da Vale.

A alta dos papéis reflete a reação de investidores aos números divulgados pela estatal na última noite. A Petrobras apresentou lucro líquido de R$ 43,35 bilhões em balanço do primeiro trimestre, 41% superior ao trimestre anterior e acima do consenso da Bloomberg, que era de R$ 42,42 bilhões.

O Ebitda ajustado, de R$ 77,7 bilhões e a receita de vendas, de R$ 141,64 bilhões também saíram levemente acima do projetado pelo mercado. Mas a cereja do bolo ficou com o anúncio dos dividendos, que ficou em R$ 3,715490 por ação da Petrobras. O valor saiu no teto das expectativas do mercado.

Considerando a quantidade de ações da companhia, o dividendo total a ser pago aos acionistas da companhia ficou em R$ 48,5 bilhões.

O resultado mais forte, segundo a Petrobras, foi impulsionado pela valorização do petróleo brent no período. Maiores margens com diesel, exportações de petróleo e desvalorização do dólar frente ao real também favoreceram a companhia.