Petrobras anuncia redução do preço do diesel para distribuidoras a partir de terça-feira

A Petrobras anunciou que, a partir de terça-feira, 6, o preço médio de venda do diesel A para as distribuidoras será de R$ 3,27 por litro, uma redução de R$ 0,16.

A medida impacta o valor do diesel B, combustível vendido nos postos, que é composto por 86% de diesel A e 14% de biodiesel, adição obrigatória segundo a legislação vigente.

Com o novo reajuste, a participação da Petrobras no valor final pago pelo consumidor cairá para R$ 2,81 por litro de diesel B. Isso representa uma redução de R$ 0,14 por litro, considerando apenas a parcela da estatal no preço ao consumidor.

Esta foi a terceira redução no preço do diesel no ano. A última queda feita pela estatal passou a valer no dia 18 de abril, quando houve recuo de R$ 0,12 por litro para R$ 3,43 no valor cobrado às distribuidoras. Antes disso, a Petrobras havia reduziu o valor em R$ 0,17 por litro, para R$ 3,55 no dia 01 de maio.

Em nota, a Petrobras afirmou que tem promovido cortes sucessivos nos preços desde o final de 2022. No acumulado desde dezembro daquele ano, a redução no preço do diesel A chega a R$ 1,22 por litro, o equivalente a 27,2% em valores nominais. Já descontada a inflação do período, a queda real chega a 34,9%, ou R$ 1,75 por litro.