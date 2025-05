Dólar fecha em alta após Opep+ anunciar aumento na produção de petróleo

O dólar fechou em alta de 0,63%, a R$ 5,689, depois de oscilar entre R$ 5,629 e R$ 5,690. A moeda americana valorizou frente a outras divisas de países produtores de commodities após a forte queda nos preços do petróleo, com a Opep+ anunciando aumentos de sua produção.

O que também pesou a favor do dólar foram os dados acima do esperado no setor de serviços dos Estados Unidos, com o dado do payroll da semana passada. Ambos afastaram o medo de uma recessão, reforçando a expectativa pela manutenção dos juros pelo Fed por mais tempo.

Às 17h05, o dólar futuro para maio subia 0,53%, a R$ 5,7250. Lá fora, o índice DXY caía 0,26%, para 99,774 pontos. O euro subia 0,19%, a US$ 1,1320; a libra avançava 0,24%, a US$ 1,3298.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.