Petrobras (PETR4) sobe mais de 1,4% após anunciar aumento da gasolina e do gás de cozinha

Os papéis da Petrobras (PETR3; PETR4), que oscilavam durante a manhã entre perdas e ganhos, passaram a subir 1,44% e 1,57%, respectivamente, após o anúncio do aumento do preço da gasolina e do gás de cozinha.

Em nota, a petroleira informou que, a partir desta terça-feira, 9, irá ajustar o preço de venda da gasolina A para as distribuidoras para, em média, R$ 3,01 por litro, representando um aumento de R$ 0,20 por litro (+7,11%) ante R$ 2,81 atuais.

"Com a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor será de R$ 2,20 por litro, o que significa um acréscimo de R$ 0,15 para cada litro de gasolina C", diz a nota.

Já o litro do gás de cozinha (GLP) de 13 kg irá subir R$ 3,10, passando a custar R$ 34,70 frente os R$ 31,66 anteriores (+9,6%).

Reajustes anteriores

O reajuste no valor da gasolina não acontecia desde 21 de outubro de 2023. Na época, houve uma redução de R$ 0,12 para R$ 2,81 o litro. Já os preços do gás de cozinha não eram alterados desde julho de 2023, quando o valor do botijão de 13 kg foi reduzido para R$ 31,66.