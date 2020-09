Pessoas estão se alimentando melhor, diz Mourão sobre alta de alimentos

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, nesta quarta-feira, que o incremento no preço de alimentos básicos é causado pelo aumento do consumo interno, ocasionado pelo auxílio financeiro do governo às famílias. Segundo Mourão, as pessoas estão “se alimentando melhor”.

— É a questão da lei de oferta e procura. Uma porção de gente comprando porque o dinheiro que o governo injetou na economia foi muito acima daquilo que as pessoas estavam acostumadas. Tanto que está tendo grande compra de alimentos e material de construção. Então, as pessoas estão se alimentando melhor e melhorando as suas casas — disse.

O vice-presidente acrescentou que o crescimento das vendas desses produtos para o mercado externo também ajudou no aumento do preço. E, citando especificamente o arroz, produto que vem sofrendo com aumento de preço e pode ser encontrado até 80% mais caro em alguns supermercados, disse que houve uma redução na área de plantil do grão no Brasil, após produtores sofrerem prejuízos nos últimos anos.

— Também, nós estamos vendendo bastante para o mercado externo, a safra de arroz, que nos últimos anos, a área plantada de arroz diminuiu porque os arrozeiros tiveram prejuízos, ai eles mudam de ramo, agora estão replantando — disse, acrescentando:

— É sazonal, daqui a pouco volta tudo ao normal — afirmou.

Na terça-feira, pela segunda vez em menos de uma semana, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos donos de supermercados para diminuir os preços dos alimentos. A alta dos produtos da cesta básica, provocada por valorização do dólar, aumento das exportações e período de entressafra, pegou o governo de surpresa no momento em que ele se prepara para reduzir o valor do auxílio emergencial à metade.

O presidente, contudo, afirmou que não vai intervir, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, garantiu que não haverá desabastecimento.

O auxílio emergencial de R$ 600 mensais pago a mais de 60 milhões de pessoas garantiu a manutenção do consumo nos últimos meses.

— Eu tenho apelado para eles. Ninguém vai usar caneta Bic para tabelar nada, não existe tabelamento, mas estou pedido para eles que o lucro desses produtos essenciais no supermercado seja próximo de zero — comentou Bolsonaro.

Feijão, arroz, carne, leite e óleo de soja já subiram bastante, e mais altas são esperadas, já que os preços no atacado ainda estão em alta.