Economia

Macro em Pauta

No primeiro mês de tarifaço, exportações do Brasil para os EUA caem 18,5%

Este foi o primeiro mês de vigência do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump aos produtos do Brasil

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19h02.

Última atualização em 4 de setembro de 2025 às 19h12.

As exportações do Brasil para os Estados Unidos tiveram queda de 18,5% em agosto, no primeiro mês de vigência do tarifaço de 50% imposto pelo presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços (Mdic) nesta quinta-feira.

Houve diminuição de US$ 600 milhões em relação aos ganhos obtidos pelas exportações em comparação com o mesmo período do ano passado. As importações de produtos americanos pelos brasileiros, por outro lado, aumentaram 4,6% em agosto, um ganho de US$ 200 milhões.

Com isso, o Brasil registrou déficit nas transações comerciais com os EUA pelo oitavo mês seguido neste ano, ou seja, importou mais produtos americanos do que exportou para aquele país. O saldo deficitário para o Brasil ficou em US$ 1,23 bilhão em agosto.

Segundo os dados da balança comercial, apesar da queda nas compras de produtos brasileiros pelos EUA, houve crescimento de 3,9% das exportações do Brasil como um todo em agosto.

O país fechou o mês passado com um superávit de US$ 6,13 bilhões, resultado da diferença entre US$ 29,86 bilhões em exportações e US$ 23,73 bilhões em importações. Isso representa crescimento de 35,8% em relação ao resultado registrado no mesmo mês do ano passado.

A agropecuária e a indústria extrativa foram os setores que puxaram o desempenho para cima, com alta de 8,3% e 11,3%, respectivamente.

As vendas para China (aumento de 31%), Argentina (aumento de 40,37%), e México (aumento de 43,82%) foram as que registraram maior crescimento em agosto e puxaram a alta das exportações brasileiras no mês.

Segundo os dados do MDIC, o aumento das exportações para China aconteceu principalmente devido a um salto na venda de óleos e produtos de petróleo (+75%), soja (28,45%), carne bovina (+84%), minério de ferro (+4,9%), e açúcar (20%).

"Tem uma questão de oferta, na China cresceu a soja, por exemplo, que tivemos uma safra recorde neste ano e um escoamento mais lento de soja nos primeiros meses do ano, o que faz com que o Brasil tenha volumes e estoques maiores para escoar nesse segundo semestre", exemplifica o diretor do Mdic, Herlon Alves.

Acompanhe tudo sobre:TarifasDonald TrumpBrasil

Mais de Economia

R$ 21 bilhões e alta de 113% em um ano: o tamanho do investimento da China no Brasil

Com avanço do setor de serviços, PIB de SP cresce 2,5% em 12 meses

Rio de Janeiro está virando a ‘oficina de motores de avião do mundo’ e terá planta de R$ 430 milhões

Combustíveis fósseis na Amazônia devem ser debatidos na COP, pedem ambientalistas

Mais na Exame

Guia de Carreira

Como se preparar para uma entrevista de emprego em inglês (mesmo sem ser fluente)

Mundo

Congresso argentino reverte pela primeira vez um veto de Milei

Future of Money

SBT vai levar ‘aviõezinhos’ de Silvio Santos para programa de fidelidade em blockchain

Mercados

Goldman Sachs investe US$ 1 bilhão em empresa de gestão de patrimônio e aposentadoria