No primeiro mês de tarifaço, exportações do Brasil para os EUA caem 18,5%

Tarifa adicional

Este foi o primeiro mês de vigência do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump aos produtos do Brasil. Os 50% são uma soma de uma tarifa adicional de 40% (sob pretextos políticos, como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e suspeitas de práticas desleais de comércio) aos 10% anunciados em abril a título de "tarifas recíprocas".

A medida afeta diretamente 35,9% das exportações do Brasil para os Estados Unidos, segundo cálculos do governo brasileiro. Em 2024, estes itens corresponderam a US$ 14,5 bilhões das exportações brasileiras. Com o imposto de importação de 50%, produtos brasileiros ficam mais caros para os americanos, o que desestimula encomendas e compras.

Quase 700 produtos — entre os 4 mil itens que o Brasil exporta para os EUA — foram listados como exceções a essa tarifa adicional de 40%. No entanto, alguns dos principais itens da pauta de exportação brasileira, como café, cacau, carne bovina, frutas, têxteis, calçados e móveis ficaram de fora da lista de produtos que não terão tarifa adicional e ficarão com 10%.

Insegurança afetou números