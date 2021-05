Ministros das finanças da UE discutem retomada econômica nesta sexta

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Os ministros das finanças dos países integrantes da União Europeia estão reunidos nesta sexta-feira, 21. Na pauta, medidas macroeconômicas para acelerar o crescimento do bloco.

Os últimos meses foram difíceis para os europeus. No primeiro trimestre deste ano, o PIB do bloco contraiu 0,6% na comparação com o trimestre anterior, quando o índice já havia caído 0,7%.

Por trás do desempenho ruim está, claro, a pandemia. A segunda onda de infecções, aliada a um ritmo de vacinação mais lento que o esperado, colocaram os países europeus numa situação de recessão técnica – termo usado aos períodos de queda na atividade econômica por dois ou mais trimestres, como é o caso agora.

Apesar do início ruim, a previsão para o resto do ano é de crescimento acelerado. A própria União Europeia espera um aumento de 4,2% no PIB do bloco em 2021 e de perto de 4,4% no ano que vem. Tudo isso motivado pelo avanço na imunização e no fim das restrições sanitárias causadas pela pandemia.

A expectativa para a reunião de hoje é de muitas discussões sobre as formas de implementar o NextGenerationEU, um pacotaço econômico de 1,47 trilhões de dólares para financiar atividades de recuperação da economia.

No rol de medidas previstas pelo NextGenerationEU até 2027 está o financiamento de empresas de tecnologia e o investimento na geração de energia limpa e de carros elétricos.

Como a vida pós-vacina vai mudar a sua vida profissional? Assine a EXAME e entenda.