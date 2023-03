Mesmo com volta de impostos, gasolina será mais vantajosa que etanol em quatro estados

Com a reoneração de R$ 0,47 para a gasolina e de R$ 0,02 para o etanol com a volta dos impostos federais (PIS/Cofins e Cide) sobre os combustíveis, motoristas logo se questionam qual das opções é mais vantajosa na hora de abastecer.

Segundo a Fazenda, na prática, o aumento no litro da gasolina vendido na bomba deve ser de R$ 0,34. Isso porque é preciso subtrair do aumento a redução de R$ 0,13 por litro no preço da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras, como a estatal anunciou hoje.

O preço médio da gasolina no Rio, segundo a ANP, é R$ 4,97. Deve subir então para R$ 5,31. Enquanto isso, a média do litro do álcool vai subir de R$ 4,25 para R$ 4,27.

Para saber qual é mais vantajoso na hora de abastecer, a regra é multiplicar o preço da gasolina por 0,7. Se ficar abaixo do preço do etanol, ela é mais vantajosa. Dessa forma, mesmo com a reoneração a vantagem da gasolina se mantém.

Gasolina segue mais vantajosta também em SP, MG e DF

A gasolina segue mais vantajosa para motoristas em São Paulo, Minas e Distrito Federal, mesmo com a volta de impostos federais.

Serão cobrados R$ 0,47 por litro de gasolina e R$ 0,02 de etanol com PIS/Cofins e Cide. Na prática, segundo o governo, o aumento da gasolina na bomba deve ser de R$ 0,34, descontando a redução de R$ 0,13 anunciada pela Petrobras.

Segundo a ANP, a gasolina em São Paulo, Distrito Federal e Minas custa em média hoje de R$ 4,95, R$ 4,96 e R$ 4,97, respectivamente. Passarão para R$ 5,29, R$ 5,30 e R$ 5,31, nesta ordem.

A média do álcool é R$ 3,69 em SP; R$ 3,91 no DF; e R$ 3,76 em MG. Sobe para R$ 3,71, R$ 3,93 e R$ 3,78.

Para comparar, aplica-se o multiplicador 0,7 ao preço da gasolina, já que o desemprenho do álcool é 70% do de um litro do combustível fóssil. O resultado é R$ 3,70 para SP; R$ 3,71 no DF e R$ 3,72 em MG. A gasolina vence o álcool nos três estados.

Reoneração dos combustíveis deve levar inflação a 0,7% em março

A reoneração de R$ 0,47 para a gasolina e R$ 0,02 para o álcool com a volta dos impostos federais (PIS/Cofins e Cide) deve causar um impacto entre 0,33 e 0,39 ponto percentual no IPCA em março, calculam economistas.

- A reoneração parcial representa 68% do total dos impostos. O impacto no IPCA deverá ser de 0,33 ponto percentual, com o índice fechando este ano em 6,5% frente aos 6,25 estimados anteriormente - diz Yihao Lin, coordenador de economia da Genial Investimentos.

O economista André Braz, do Ibre/FGV, estima que a gasolina pode subir 6,5% nas bombas em março, o que contribuiria com 0,35 ponto percentual para a inflação.

Com isso, o Ibre estima que a inflação fique em 0,7% em março em função da reoneração da gasolina, combinada com outros fatores. O combustível, segundo ele, representa 5% do orçamento das famílias. Já o impacto do etanol ele considera muito pequeno.