Mercado vê Selic a 2,5% esta semana e inflação a 4,6% em 2021

O mercado passou a ver alta de 0,50 ponto percentual da taxa básica de juros esta semana, ao mesmo tempo em que elevou suas previsões para a Selic e a inflação ao final deste ano e passou a ver maior desvalorização do real.

Com a Selic na mínima histórica de 2,0%, o Comitê de Política Monetária se reúne na quarta-feira e a expectativa na pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda é de que a taxa básica de juros suba a 2,50%.

O levantamento apontou também que a projeção agora é de Selic de 4,50% ao final de 2021, de 4,0% antes, terminando 2022 a 5,50%.

Para a inflação, a projeção para este ano subiu pela 10ª semana seguida e chegou a 4,60%, de 3,98% antes e bem acima do centro da meta oficial, de 3,75%. Para 2022 seque a expectativa de alta do IPCA de 3,50%, exatamente no centro da meta. Para ambos os anos a margem de tolerância é de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Os especialistas consultados também passaram a ver maior desvalorização do real, calculando o dólar a 5,30 reais e 5,20 reais respectivamente neste ano e no próximo, de 5,15 e 5,13 antes.

Já o cenário para a atividade econômica piorou, com o crescimento do Produto Interno Bruto calculado em 3,23% e 2,39% respectivamente em 2021 e 2022, 0,03 e 0,09 ponto percentual a menos do que na semana anterior.