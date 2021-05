Mercado passa a ver mais crescimento este ano e Selic mais alta em 2022

O mercado passou a ver crescimento econômico mais forte neste ano e taxa básica de juros mais alta em 2022, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira, 3.

O levantamento semanal mostrou que a expectativa agora para a expansão do Produto Interno Bruto em 2021 é de 3,14%, 0,05 ponto percentual a mais do que na semana anterior.

Por outro lado, a projeção para o crescimeento econômico em 2022 caiu 0,03 ponto, a 2,31%.

Já o cenário para a taxa básica de juros Selic ao final deste ano permaneceu em 5,50%, mas para 2022 subiu a 6,25%, de 6,13% anteriormente na mediana das projeções.

As contas para a inflação também subiram ligeiramente na pesquisa com uma centena de economistas, indo a 5,04% e 3,61% respectivamente em 2021 e 2022, de 5,01% e 3,60% antes, ambas acima do centro da meta.

O centro da meta oficial para a inflação em 2021 é de 3,75% e para 2022 é de 3,50%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.