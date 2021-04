Mercado passa a ver inflação perto de 5% em 2021

A expectativa do mercado para a inflação em 2021 no Brasil se aproximou de 5%, segundo o relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 19, com a taxa de crescimento em queda e maior depreciação do real.

O levantamento semanal apontou que a expectativa para a alta do IPCA tanto este ano quanto para o ano que vem subiu 0,07 ponto percentual, chegando respectivamente a 4,92% para 2021 e 3,6% para 2022.

O centro da meta oficial para a inflação em 2021 é de 3,75% e para 2022 é de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento este ano caiu a 3,04%, de 3,08% na semana anterior. Por outro lado a conta para 2022 subiu a 2,34%, de 2,33%.

A pesquisa com uma centena de economistas mostrou ainda que a previsão para o dólar ao final de 2021 subiu de R$ 5,37 para R$ 5,40 e para 2022, R$ 5,25 para R$ 5,26 em relação ao levantamento anterior.

Já o cenário para a taxa básica de juros não sofreu alterações, com a Selic calculada em 5,25% para este ano e 6,0% no próximo.