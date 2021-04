IPCA-15 tem alta de 0,6% em abril, informa IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) teve alta de 0,60% em abril, após ter avançado 0,93% em março, informou nesta terça-feira, 27, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O indicador acumula alta de 2,82% em 2021 e de 6,17% nos últimos 12 meses, acima dos 5,52% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O resultado acumulado é o mais alto desde dezembro de 2016, quando o índice havia atingido aumento de 6,58%. Em abril de 2020, a taxa acumulada foi de -0,01%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta nos preços em abril. A variação que mais impactou a variação do indicador em abril ocorreu nos Transportes, que teve alta de 1,76%. O aumento desacelerou em relação a março, quando o grupo havia registrado aumento de 3,79%, refletindo a alta menos intensa dos combustíveis neste mês.

A segunda maior contribuição veio do grupo de alimentação e bebidas, com alta de 0,36%, e na sequência, Habitação, com aumento de 0,45%, e Saúde e cuidados pessoais, com crescimento de 0,44%.

O único grupo que registrou queda, de 0,04%, foi o da Comunicação, enquanto Educação se manteve estável.

O cálculo do IPCA-15 foi feito pela comparação dos preços coletados pelo IBGE entre 16 de março a 13 de abril de 2021 com os vigentes entre 12 de fevereiro a 15 de março de 2021.