IPCA-15: prévia da inflação tem deflação de 0,07% em julho

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou deflação de 0,07% em julho, após alta de 0,04% no mês anterior. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado nesta terça-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou levemente abaixo das estimativas dos analistas do mercado financeiro, que esperava queda 0,01%. No ano, há alta acumulada de 3,09% e, em 12 meses, de 3,19%. O resultado dá munição para o governo pressionar o Banco Central por um corte de 0,50 ponto percentual da Selic.

A equipe do presidente do BC, Roberto Campos Neto, estimou na último Relatório Trimestral de Inflação (RTI) que o IPCA deveria registrar alta de 0,29% em julho. Esse resultado considera uma queda 0,25 ponto percentual da Selic, com base nas declarações de Campos Neto e dos demais membros do Copom.

Por que o IPCA-15 registrou deflação?

O principal impacto negativo para o resultado de julho veio da retração nos preços da energia elétrica residencial, com queda de 3,45%, após a incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas de julho.

Além da energia elétrica residencial, a redução nos preços do botijão de gás, de 2,10%, também influenciou a retração do grupo Habitação (-0,94%), um dos que mais impactaram o índice geral.

Já a taxa de água de esgoto (0,20%) está entre os itens que subiram. A alta foi consequência dos reajustes realizados em três áreas: de 8,33% em Belém (3,18%), a partir de 28 de maio; de 3,45% em uma das concessionárias em Porto Alegre (0,77%), a partir de 1º de julho; e de 8,20% em Curitiba (0,25%), a partir de 17 de maio.

O que é IPCA?

Realizada através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA é um índice de inflação cujo objetivo é medir a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços ao consumidor final, ou seja, medir o poder de compra da população em geral mês a mês

Calcular o aumento ou diminuição percentual na proporção experimentada entre duas datas dadas só é possível através do IPCA acumulado.

Assim, por exemplo, se um indivíduo calculasse uma taxa de acumulação de 12 meses, bastaria comparar o índice do mês atual com o índice do mesmo mês do ano anterior e a variação percentual estimada.

Em outras palavras, o IPCA acumulado representa a soma de todos os IPCAs mensais realizados durante um determinado período.