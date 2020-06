IPC-Fipe cai 0,30% em abril e fica abaixo das expectativas

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, caiu 0,30% em abril, revertendo alta de 0 10% em março e ampliando a deflação de 0,13% observada na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O resultado de abril, o menor para o mês desde o início do Plano Real, ficou abaixo das estimativas de 11 instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de recuo de 0,20% a declínio de 0,11%, com mediana de -0,16%.

No primeiro quadrimestre de 2020, o IPC-Fipe acumulou inflação de 0,19%. Nos 12 meses até abril, o índice registrou alta de 2 61%.

No último mês, cinco dos sete componentes do IPC-Fipe caíram com maior intensidade, migraram para o negativo ou subiram com menos força. Foi o caso de Habitação (de -0,09% em março para -0,51% em abril), de Transportes (de -0,25% para -1,78%), de Despesas Pessoais (de -0,57% para -1,57%), de Vestuário (de 0,15% para -0 01%) e de Educação (de 0,03% para 0,02%).

Por outro lado, os demais itens aceleraram: Alimentação (de 0 93% em março para 1,26% em abril) e Saúde (de 0,08% para 0,44%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em abril:

– Habitação: -0,51%

– Alimentação: 1,26%

– Transportes: -1,78%

– Despesas Pessoais: -1,57%

– Saúde: 0,44%

– Vestuário: -0,01%

– Educação: 0,02%

– Índice Geral: -0,30%