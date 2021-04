Inflação sobe em março e vai a 6,1% em 12 meses, acima do teto da meta

A inflação acelerou em março e subiu 0,93% em relação ao mês de fevereiro, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. A expansão é resultado do aumento nos preço de combustíveis, que avançou 11,23%, e do gás de botijão, que subiu 4,98%.

A expectiva dos analistas ouvidos pela Reuters era que a inflação chegasse a 1,03% em março. No ano, o IPCA acumula alta de 2,05%. Em 12 meses, registra aumento de 6,10% e, com o resultado, se encontra acima do teto da meta de inflação estabelecida para este ano.

A meta de inflação do Banco Central para este ano é de 3,75%, podendo variar entre 2,25% e 5,25%.

Com o IPCA avançando, aumenta a pressão sobre o Banco Central para subir a Selic, taxa de juros básica da economia. A perspectiva é de avanço de 0,75 ponto percentual da Selic na próxima reunião prevista para maio do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

Analistas avaliam que as pressões de custo no atacado não dão sinais de alívio em razão do aumento dos preços de matérias-primas - como aço, soja e petróleo - e da alta da taxa de câmbio, o que resulta em aumento nos preços ao consumidor.

O Índice de Commodities Brasil (IC-Br), que mede a variação dos preços de produtos primários com cotação internacional, teve alta de 5,32% em março e registra alta de 66% em 12 meses.