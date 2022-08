Petrobras anuncia redução de preço do diesel em R$ 0,22, a 2ª em um mês

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 11, redução de 4% no preço de venda do diesel às distribuidoras.

O valor de venda do diesel A nas refinarias da estatal passará de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro, uma redução de R$ 0,22 por litro.

Vá além do básico. Assine a EXAME e tenha acesso ilimitado às principais notícias e análises.

O novo preço passa a valer a partir de sexta-feira, 12, nas refinarias.

É a segunda redução no preço do diesel da Petrobras em um mês, após corte de R$ 0,20 anunciado na semana passada, em 4 de agosto.

As reduções da Petrobras acontecem em meio à queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional, com os temores de uma recessão global derrubando o preço da commodity.

A Petrobras informou em nota que "a redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel".

A estatal afirma ainda que a mudança "é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio."

Em julho, devido à mesma movimentação, a Petrobras já havia reduzido duas vezes o preço da gasolina nas refinarias, mas o preço do diesel se manteve inalterado na ocasião.

Após ter encostado em quase US$ 130 neste ano com a guerra na Ucrânia, o preço do barril do tipo Brent (usado como referência pela Petrobras) teve quedas consistentes em junho e julho.

O Brent caiu para baixo do patamar de US$ 100 e era cotado a US$ 98 no início da tarde desta quinta-feira.

Quanto cairá o preço do diesel

Ao consumidor final, o preço médio do litro de diesel no Brasil ficou em R$ 7,51 na semana encerrada em 30 de julho, data da última medição semanal da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP). O valor é referente ao período antes dos dois cortes da Petrobras, e a expectativa é que o preço médio caia nos próximos dias.

Das refinarias até a bomba, o preço final do diesel ao consumidor inclui ainda tributos, custos e margem de lucro na cadeia de distribuição.

Uma vez que 10% do litro de diesel que chega aos postos contém biodiesel por lei, a fatia da Petrobras no preço final, que era de R$ 4,87 em média, cai agora para R$ 4,67 com a redução divulgada hoje. A variação pode implicar em uma redução de ao menos R$ 0,20 no litro que é vendido ao consumidor.

Mas o restante do preço final na bomba, na prática, varia para mais ou para menos nos diferentes postos e estados.

A redução anunciada pela Petrobras se refere somente ao preço nas refinarias da estatal, que respondem por cerca de 70% do diesel consumido no Brasil. O restante é vendido por importadores ou refinarias privatizadas.

