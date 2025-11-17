Economia

Macro em Pauta

Iberia aumentará em 25% a capacidade no Brasil no 1º semestre de 2026

País se tornou o principal mercado da companhia aérea

Aviões da companhia aérea Iberia (NurPhoto/Getty Images)

EFE
Agência de Notícias

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 20h30.

A companhia aérea espanhola Iberia aumentará em 25% sua capacidade no Brasil no primeiro semestre de 2026, quando oferecerá 72 mil assentos a mais do que no mesmo período de 2025, chegando a um total de 365 mil.

O presidente da companhia, Marco Sansavini, fez esse anúncio durante a inauguração do Espaço Iberia em São Paulo.

Em relação a esse crescimento, 80% corresponde à incorporação de dois novos destinos, Recife e Fortaleza, com voos diretos oferecidos a partir de dezembro e janeiro, respectivamente, com três frequências semanais cada, segundo a Iberia.

Além disso, essas rotas serão operadas de forma contínua, tornando-se anuais, e não sazonais.

Por sua vez, São Paulo mantém duas frequências diárias, e o Rio de Janeiro cinco semanais, com um aumento adicional de capacidade graças à incorporação, dentro de meio ano, de um novo Airbus A350, com maior número de assentos.

A Iberia fechará este ano com mais de 590 mil assentos oferecidos no Brasil, 27% a mais que em 2024.

O Brasil torna-se, assim, o país de maior crescimento dentro da rede de longo curso da Iberia, que ressalta seu compromisso com este mercado estratégico e com a conectividade aérea na América Latina.

