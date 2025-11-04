Iberia inaugura em dezembro voo direto entre Recife e Madri

A companhia aérea espanhola Iberia anunciou nesta terça-feira, em São Paulo, um novo voo direto que, a partir de 13 de dezembro, ligará Recife e Madri.

A rota, que terá três voos semanais, será operada com aviões Airbus A321XLR com capacidade para 182 passageiros e faz parte da aposta da Iberia para aumentar de forma estratégica sua presença no Brasil, que se tornou o principal mercado da companhia na América Latina.

"Estamos muito focados em ser a porta de entrada da América Latina para a Europa, fortalecer o hub de Madri e, com isso, queremos adicionar muitos pontos na América Latina. Então, é um marco para nós entrar em uma nova cidade no Brasil que não seja apenas São Paulo e Rio", destacou em entrevista à EFE o diretor de planejamento da Iberia, André Alves.

Em um primeiro momento, a expectativa é que a nova rota entre a capital do estado de Pernambuco e Madri tenha uma adesão maior entre o público brasileiro, com um subsequente aumento no número de europeus, sobretudo os interessados em destinos turísticos de sol e praia.

"Recife, em particular, é um mercado mal atendido no que diz respeito à sua capacidade de chegar à Europa (...) Nós acreditamos que somos sua porta de entrada (...) tanto para o brasileiro que vai fazer negócios na Europa quanto para desenvolver o turismo no Brasil", acrescentou.

Aposta no Brasil

A companhia espanhola tem o Brasil entre seus destinos desde julho de 1950, quando pousou pela primeira vez no aeroporto internacional do Rio de Janeiro.

Atualmente, dispõe de 591 mil assentos em voos que conectam o Brasil à Espanha, 22% a mais que em 2024, e prevê um crescimento de 25% no país para o próximo ano, quando começará a operar uma nova rota entre Fortaleza e Madri.

Com isso, a Iberia duplicará sua oferta de destinos no Brasil, onde já operava 14 voos semanais a partir de São Paulo e cinco a partir do Rio de Janeiro.

"Acreditamos que somos o parceiro ideal para a conectividade no Brasil, já fazemos muito isso na América Latina hispanófona e queremos entrar com mais força no Brasil porque vemos o potencial", enfatizou.

Para Alves, "o Brasil é cada dia mais importante", e por isso a Iberia destina a este mercado seus "aviões mais novos, com mais capacidade e tecnologia".

"Nosso nível de investimento neste mercado é muito grande, porque acreditamos que é muito importante", frisou.

A companhia, que já conecta mais de 140 destinos em 48 países, também anunciou recentemente uma nova rota para Monterrey, no México, como parte de um plano para consolidar sua liderança na América Latina, região na qual já opera 350 voos semanais para a Espanha.

No âmbito de sua estratégia de crescimento global, a Iberia também investirá entre 2025 e 2030 cerca de 600 bilhões de euros para "alcançar seu máximo potencial", e 70% deste montante será destinado à sua frota, segundo o executivo.

Recife como plataforma

Por sua vez, o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyos, afirmou à EFE que a nova rota contribui para consolidar a posição do estado e de sua capital como "o hub internacional do Nordeste" do Brasil, além de ser um importante ponto de conexão doméstica.

"Pernambuco tem uma posição geográfica privilegiada, além de uma grande diversidade de destinos. A partir de Recife, o turista pode percorrer facilmente diferentes regiões do estado e até estados vizinhos, o que nos permite oferecer rotas integradas sob a marca Nordeste", disse.

Loyos também ressaltou que o Aeroporto Internacional do Recife-Guararapes, por onde devem passar cerca de 10 milhões de viajantes neste ano, é o maior do Norte e Nordeste tanto em número de passageiros quanto em conexões nacionais e internacionais.

"Assim, toda a região se fortalece como destino turístico internacional, e Pernambuco se destaca como sua principal porta de entrada", concluiu.