Haddad embarca para reuniões do G20 e debaterá reformas em bancos multilaterais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inicia nesta terça-feira, 10, viagem a Marrakech, no Marrocos, para participar das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial e do G20, que a partir de dezembro será presidido pelo Brasil. O chefe da equipe econômica terá compromissos até sábado,13. Durante as reuniões, Haddad dará início ao processo de transição para assumir a presidência da trilha financeira do grupo que reúne as maiores economias do mundo.

O Brasil passará a comandar o bloco em meio aos debates sobre as reformas das instituições financeiras multilaterais. Países como Índia, China e Brasil defendem um aumento das cotas que possuem no FMI, mas sofrem resistências dos Estados Unidos, principal sócio e que tem poder de veto nas decisões. É esperado que Haddad se manifeste sobre o assunto durante a viagem.

O ministro da Fazenda desembarca em Marrakech na quarta, 11, e dedicará o dia a se preparar para as reuniões nos dias seguintes. Na quinta, 12, o primeiro compromisso do dia é uma reunião com a ministra da Economia da Índia, Nirmala Sitharaman, para dar início ao processo de transição da trilha financeira do fórum das maiores economias do mundo.

Reuniões bilaterias e pronunciamentos em plenárias

Ele ainda participará de encontros bilaterais com o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, e com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva. Haddad também marcará presença na reunião plenária do Banco Mundial e do jantar ministerial do G20, em que é esperada uma fala do ministro da Fazenda.

Na sexta, 13, Haddad terá encontros bilaterais com a secretária-geral adjunta da Organização das Nações Unidas, Mami Mizutor, com a ministra das Finanças da Indonésia, Sri Mulyani, com o ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, e com o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Achim Steiner.

Além disso, o ministro da Fazenda participará da reunião do G20 em que fará um discurso para elencar as prioridades do Brasil enquanto presidente do fórum e de uma reunião fechada do FMI que debate os principais riscos para a economia global. No sábado, 14, o chefe da equipe econômica brasileira participa de reunião plenária do FMI e depois retorna ao Brasil.