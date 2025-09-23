Economia

Haddad diz que Selic de 15% não é justificável e acredita em cortes

Ministro da Fazenda avalia que juros estão acima do necessário e que inflação caminha para dentro do sistema de metas

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09h41.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta terça-feira que a taxa básica de juros do país está acima do necessário para o atual cenário econômico e disse acreditar que não é justificável a manutenção da Selic em 15%.

Ele afirmou que a inflação já caminha para dentro do sistema de metas, o que abre espaço para cortes, e disse confiar na condução do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

“Se você me perguntar: você acha justificável o juro estar nesse patamar? Eu acredito que não. Eu entendo que tem espaço para esse juro cair, eu acredito que nem deveria estar em 15%”, pontuou o ministro.

Haddad destacou que Galípolo assumiu a presidência do BC em meio a um cenário desafiador.

“O Galípolo assumiu agora numa crise grande em dezembro… Eu não estou no lugar dele, quando você herda um problema. Foi uma transição muito complexa, não foi uma transição simples”, afirmou.

Para o ministro, a inflação deve encerrar o ano igual ou abaixo da registrada em 2024, mesmo após a alta do dólar no fim do ano passado.

“Penso que a inflação no Brasil, esse ano vai ser igual ou menor do que do ano passado. Portanto mesmo com o repique que deu no dólar no fim do ano ela já está voltando para patamares próximo do teto da banda, importante esse trabalho de trazer ela para dentro da banda, para dentro daquele horizonte permitido pelo sistema de metas”, disse.

Expectativa de cortes na Selic

Haddad disse acreditar que o Banco Central vai reduzir a Selic em breve.

“Penso que o Galípolo vai chegar num momento em que ele vai juntar a diretoria e tomar essa decisão. Ele tem os quatro anos de mandato dele e ele, na minha opinião, vai entregar um resultado consistente para o Brasil”, declarou.

*Reportagem em atualização

