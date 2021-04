G-20 pode estender plano de suspensão do serviço da dívida

A reunião de ministros das Finanças do G-20 esta semana deve estender a suspensão do serviço da dívida para países mais pobres até o fim do ano, disse o presidente do Banco Mundial, David Malpass. A extensão do adiamento para o pagamento do serviço da dívida por muitas das nações mais pobres do mundo provavelmente será a última, disse Malpass a repórteres por telefone na segunda-feira.

A Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida do G-20, que entrou em vigor em maio passado, destinou US$ 5 bilhões em alívio para mais de 40 países em 2020, de acordo com o Banco Mundial. Em outubro passado, o G-20 estendeu o programa até junho deste ano. Sob o prazo original, a iniciativa deveria expirar em dezembro de 2020. Na época, o G-20 também concordou em avaliar uma nova extensão de seis meses.

O Banco Mundial fez avanços na ajuda aos países durante a pandemia, mas ainda há muito trabalho a ser feito para alcançar um crescimento econômico sustentável e de base ampla sem prejudicar o meio ambiente ou deixar centenas de milhões de famílias na pobreza, disse o presidente da instituição.

“Acredito que os recursos serão um desafio”, disse Malpass. “Acho que teremos anos de maior necessidade de recursos profundamente concessionais.”