Fórum EXAME de infraestrutura acontece nesta terça: veja programação

Com a participação de Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, Claudio Ribeiro, CEO da 2W Energia, e Luis Henrique Guimarães, diretor-presidente da Cosan, entre outros, o Fórum EXAME Infraestrutura, Cidades e Investimentos, será realizado nesta terça, dia 9, com transmissão online pelo canal da EXAME no YouTube. Para assistir, basta preencher o cadastro – o evento acontece das 8h50 às 18h.

Os maiores nomes da infraestrutura urbana brasileira (veja a lista abaixo) irão debater o desenvolvimento do setor de infraestrutura nas áreas de saneamento, mobilidade, transporte e logística.

Entre os principais temas tratados, estão os impactos dos investimentos em infraestrutura e dos avanços tecnológicos em telecomunicações, como o 5G, na economia do país. A importância da abertura de mercado no setor de saneamento básico e os leilões do setor também será debatida, assim como o fornecimento de energia de forma segura, em um contexto de crise hídrica e risco de racionamento.

Ao final dos debates, será divulgada a última edição do Ranking das Melhores Cidades para Negócios, elaborado em parceria com a Urban Systems.

Programação

08:50 - 09:00 - Welcome Speech

09:00 - 10:00 - A visão das gigantes e do governo para a infraestrutura

10:00 - 11:00 - Economia: os impactos nos investimentos em infraestrutura

11:00 - 12:00 - A importância dos leilões para impulsionar o setor de infraestrutura

12:00 - 13:00 - Debate Fundamental sobre ENERGIA: fornecimento seguro e riscos mínimos de racionamento

13:00 - 13:45 - Estudos de casos: Conheças os cases da 2W, V.Tal e Embratel

14:00 - 15:00 - A importância do saneamento para o setor de infraestrutura

15:00 - 16:00 - Tecnologia e telecomunicação do future.

16:00 - 17:00 - Mobilidade urbana e desenvolvimento econômico

17:00 - 18:00 - Apresentação pesquisa Urban Systems - Melhores Cidades para Negócios

Speakers

Ana Paula Vescovi

Economista-Chefe do Santander

Leonardo Maciel

Secretário de Parcerias em Transportes do PPI

Fernando Camacho

Investment Officer - PPP Advisory Services

André Iasi

CEO da Estapar

Lucas Marquiori

Executive Director, Equity Research no BTG Pactual

Pedro Bruno

Superintendente da Área de Governo e Relacionamento Institucional do BNDES

Luis Henrique Guimarães

Diretor-Presidente da Cosan

Thiago Guilherme Péra

Coordenador-Técnico do ESALQ-LOG

Mansueto Almeida

Economista-Chefe do BTG Pactual

Fabiane Stefano

Editora de Macroeconomia da EXAME

Karla Bertocco Trindade

Sócia e Head de infraestrutura da Mauá Capital

Profº Adriano Pires

Sócio-Fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE)

Fernando Barbosa

Economista-Chefe e Diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco

Christiano Vieira

Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia

André De Angelo

Diretor da Acciona

Claudio Ribeiro

CEO da 2W Energia

Carla Aranha

Jornalista especializada em Macroeconomia na EXAME

Edvaldo Santana

Diretor Executivo na NEAL

Melhores cidades para Negócios

Ao final do evento, a EXAME vai divulgar os resultados do Ranking das Melhores Cidades para Negócios, realizado em parceria com a Urban Systems, empresa que elabora estudos de cidades voltados para o direcionamento de estratégia de expansão de negócios.

A Urban Systems avalia o perfil de demanda das cidades e mapeia a oferta concorrente, chegando a um diagnóstico da infraestrutura de apoio necessária para o índice de atração de investimentos do município.

O Ranking das Melhores Cidades para Negócios é publicado anualmente pela EXAME desde 2014. No ano passado, foram criados indicadores que consideraram, na criação do ranking, o impacto da pandemia de covid-19, como o número total de infectados e a taxa de letalidade, além de questões relativas aos reflexos da pandemia sobre a economia. Em 2020, foram analisados dados de todos os 326 municípios com mais de 100 mil habitantes do país.