Exportações e importações crescem na China

No primeiro semestre deste ano, o valor total das atividades comerciais da província chinesa de Xinjiang foi de 149,6 bilhões de yuans, um aumento de 65,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O valor total das importações e exportações da província de Guangxi, no sul do país, foi de 3,3 bilhões de yuans, um aumento de 43,2% comparado ao mesmo período do ano anterior. Na Mongólia Interior, o valor total de importações e exportações de mercadorias da Mongólia Interna foi de 90,3 bilhões de yuans, um aumento de 32,9% em relação ao mesmo período de 2022.

Lei Xiaohua, vice-diretora do Instituto de Estudos do Sudeste Asiático da Academia de Ciências Sociais de Guangxi, disse ao Diyi Caijing que o alto crescimento das exportações de Guangxi deve-se ao fato de o governo liderar empresas para expandir mercados externos. No primeiro semestre deste ano, as atividades comerciais totais de Guangxi através do comércio fronteiriço de pequena escala e do comércio intercâmbio de residentes fronteiriços totalizaram 62,6 bilhões de yuans, um aumento de 126,3%. Entre eles, as atividades comerciais em junho foram de 10,1 bilhões de yuans, um aumento de 34,5%, tendo crescido em dois dígitos por cinco meses consecutivos.

Razões para o crescimento

O alto crescimento em Xinjiang e na Mongólia Interior tem fatores semelhantes ao alto crescimento em Guangxi. Primeiro, o comércio entre a China e a Ásia Central e a Rússia cresceu acentuadamente; segundo, o comércio fronteiriço cresceu rapidamente. No primeiro semestre do ano, as importações e exportações do Xinjiang através do comércio fronteiriço de pequena escala aumentaram 85,2%, representando 61,5%, e impulsionando o crescimento do comércio exterior do Xinjiang em 46,7 pontos percentuais durante o mesmo período.

As estatísticas da Alfândega de Hohhot mostram que as atividades comerciais da Mongólia Interna para o “Belt and Road” aumentaram acentuadamente. As importações e exportações do primeiro semestre do ano totalizaram 61,7 bilhões de yuans, um aumento de 55,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, representando 68,4% do valor total das importações e exportações. Entre eles, as importações e exportações para a Mongólia foram de 32,6 bilhões de yuans, um aumento de 91,6%; as importações e exportações para a Rússia foram de 16,1 bilhões de yuans, um aumento de 84,8%, representando quase metade do valor total das importações e exportações.