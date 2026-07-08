Exportações brasileiras avançam 11,8% em 2026; superávit cresce 39,2%

As exportações brasileiras somaram US$ 190,66 bilhões entre janeiro e a primeira semana de julho de 2026, alta de 11,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) nesta segunda-feira, 7.

No mesmo intervalo, as importações cresceram 5,4%, alcançando US$ 146,03 bilhões. Com isso, a balança comercial registrou um superávit de US$ 44,63 bilhões no primeiro semestre, avanço de 39,2% na comparação com igual período de 2025.

A corrente de comércio, soma de exportações e importações, também apresentou crescimento, de 8,9%, totalizando US$ 336,70 bilhões.

Primeira semana de julho acelera ritmo das vendas externas

Apenas na primeira semana de julho, as exportações brasileiras chegaram a US$ 5,89 bilhões, valor 40,6% superior ao registrado no mesmo período de julho de 2025.

As importações somaram US$ 3,62 bilhões, crescimento de 10,4%. O resultado levou a um superávit comercial de US$ 2,27 bilhões, aumento de 149% na comparação anual.

No período, a corrente de comércio alcançou US$ 9,51 bilhões, alta de 27,3%.

Indústria lidera crescimento das exportações

Entre os setores da economia, a indústria extrativa apresentou o maior avanço proporcional até a primeira semana de julho, com crescimento de 81,7% nas exportações, que totalizaram US$ 1,76 bilhão.

A indústria de transformação também registrou forte expansão, de 39,4%, alcançando US$ 3,17 bilhões em exportações.

Já a Agropecuária teve crescimento de 1,5%, com vendas externas de US$ 950 milhões.

Segundo o MDIC, a combinação do desempenho desses três segmentos foi responsável pelo avanço das exportações brasileiras no acumulado do ano.

Na indústria de transformação, o destaque ficou para as exportações de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, que cresceram 43,9% no período.