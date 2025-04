Exclusivo: Luiz Lessa, presidente do Banco da Amazônia, é cotado para CEO do Banco do Brasil

As mudanças no primeiro escalão do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda ocorrem de maneira tímida mesmo após as eleições para as presidências do Senado e Câmara dos Deputados, devem chegar ao Banco do Brasil (BB). Auxiliares do petista afirmaram à EXAME que a presidente do banco público, Tarciana Medeiros, deve ser substituída para acomodar uma indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil - AP).

O mais cotado para o posto de CEO do BB é o atual presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, posto que ocupa desde junho de 2023, indicado no governo Lula. Ele começou a trabalhar no BB aos 14 anos, como menor aprendiz, trajetória semelhante a de vários executivos que fizeram carreira na instituição financeira.

Considerado por executivos do BB como um técnico habilidoso e focado na entrega de resultados, Lessa se aproximou de Alcolumbre e de outros políticos da região Norte assim que foi nomeado presidente do Banco da Amazônia.

Segundo técnicos do governo, Lessa pode ser anunciado para o posto nas próximas semanas. A nomeação, entretanto, é prerrogativa de Lula.

Experiência consolidada no setor financeiro

Com 39 anos de carreira no setor financeiro e bancário, Lessa é graduado em Ciências Contábeis, possui MBA em Finanças pelo IBMEC do Rio de Janeiro e especialização em Finanças para Desenvolvimento de Negócios pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Além do BB, Lessa ocupou cargos na Previ, o fundo de pensão dos empregados do banco público e maior da América LAtina, na PSEG e Banco do Brasil Américas, do qual foi vice-presidente e liderou as áreas de varejo e canais de distribuição, além de ter implementado o conceito de banco digital na subsidiária.

O executivo liderou projetos em diversas áreas de negócios, como varejo bancário, crédito, fusões e aquisições, energia, CRM e marketing digital, estratégia de clientes, planejamento estratégico, canais de distribuição e desenvolvimento de pessoas.

Enquanto esteve na Previ, atuou como conselheiro de administração em empresas como Rio Grande Energia, Celpe, Coelba e Neoenergia, além de ser diretor da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (Flórida) e da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Korea.

Presidente da BB Asset também é cotado para o posto

Outro executivo apontado como candidato ao posto ocupado atualmente por Tarciana Medeiros é o presidente da BB Asset, Denísio Liberato, no posto desde junho de 2023. A informação foi publicada primeiro pelo jornal O Globo e confirmada pela EXAME.

O executivo chegou ao posto convidado por Tarciana e é o primeiro homem negro a presidir a maior gestora de recursos do Brasil, que tem R$ 1,8 trilhão sob sua gestão. Antes, ele ocupava o cargo de

diretor de Investimentos da Previ. O executivo chegou ao fundo de pensão em junho de 2020, quando foi indicado pelo BB como diretor de Participações. De junho de 2022 a junho de 2023 ocupou a Diretoria de Investimentos.

Com 23 anos de carreira no BB, Liberato é graduado em Economia pela Universidade Federal de Viçosa, além de mestre e doutor em Economia pela FGV.

No BB, o executivo trabalhou na Diretoria de Finanças, em Brasília, na Diretoria Internacional e no segmento Private, em São Paulo. Entre 2013 e 2016, Liberato foi cedido a Secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Ao retornar ao banco público, trabalhou um ano na Diretoria de Governança e na Diretoria de Mercado de Capitais.