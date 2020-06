Equipe de Trump prevê até US$ 1 tri em nova rodada de estímulo

Autoridades do governo Trump preveem até US$ 1 trilhão na próxima rodada de estímulo econômico, embora tenham adiado as discussões agendadas para esta semana, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

Os principais assessores planejavam se reunir nesta semana para avaliar a próxima rodada de ajuda na pandemia. Mais de 40 milhões de pessoas perderam o emprego desde que os estados começaram a restringir as atividades em março.

A reunião foi retirada da agenda e ainda não foi remarcada, segundo as pessoas que falaram sob condição de anonimato.

A Casa Branca está sob pressão nesta semana em meio aos protestos que dominam o país após a morte de um homem negro sob custódia policial em Minneapolis. Republicanos do Senado não tinham planos de elaborar um projeto de lei de estímulo este mês.

Mitch McConnell, líder da maioria no Senado, disse a autoridades da Casa Branca a portas fechadas que outra rodada de estímulos fiscais do Congresso poderia ficar um pouco abaixo de US$ 1 trilhão, um número com o qual integrantes do governo estão confortáveis, disseram as pessoas.

O gabinete de McConnell não comentou. Um porta-voz da Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

McConnell disse que não há planos para um projeto de lei de estímulo antes do recesso de duas semanas que começa em 3 de julho, e os trabalhos sobre qualquer medida seriam retomados após 20 de julho.

Mesmo com reabertura de empresas no país, americanos continuam pedindo seguro-desemprego, embora o volume tenha diminuído, segundo dados do Departamento do Trabalho divulgados quinta-feira.

No mês passado, a Câmara aprovou uma medida de alívio de US$ 3,5 trilhões, com quase US$ 1 trilhão em ajuda a estados e governos locais que enfrentam déficits de receita. Esse projeto de lei também ofereceria uma nova rodada de pagamentos de estímulo diretos a indivíduos, além de recursos para testes e rastreamento de contatos.