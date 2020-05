Empréstimos do BNDES caem no 1º trimestre devido à pandemia

Os Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nessa sexta feira que seus desembolsos no primeiro trimestre caíram 42% ante igual período de 2019, refletindo o impacto da pandemia de coronavírus na economia.

Os empréstimos no período somaram 8,3 bilhões de reais, com queda em todos os segmentos: agricultura, infraestrutura, indústria, comércio e serviços. As aprovações também caíram, mas as consultas avançaram 10% ano a ano.

Os empréstimos para indústria somaram 1,3 bilhão de reais, queda de 50% ano a ano, enquanto as liberações para infraestrutura somaram 2,9 de reais, recuo de 58%.

No trimestre, o BNDES registrou lucro líquido de 5,5 bilhões de reais, queda de 50% ano a ano. O resultado foi ancorado pela carteira de participações societárias do banco que promoveu no começo do ano uma venda de papéis da Petrobras.

Esse efeito foi atenuado pela provisão para risco de crédito de 1,7 bilhão de reais, influenciada por revisões da classificação de risco de empresas dos setores mais afetados pela pandemia do Covid-19.