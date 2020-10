Educados e pobres: jovens têm só 5% da riqueza dos EUA

Apesar de constituir a maior parte da força de trabalho, a geração de millennials — pessoas que nasceram entre os anos de 1980 e 1995 — possui apenas 4,6% da riqueza dos Estados Unidos até o primeiro semestre de 2020, de acordo com dados divulgados pelo Federal Reserve.

Já os baby boomers, aqueles que nasceram entre 1946 e 1964, controlam mais de 53% da riqueza do país, enquanto a geração X, nascidos entre meados da década de 1960 e o início da década de 1980, responde por pouco mais de 25%, segundo o Fed.

Embora não seja anormal que as gerações mais velhas sejam mais ricas do que as mais jovens — afinal, elas tiveram mais tempo para ganhar dinheiro e acumular riquezas — os dados do Fed também mostram que a geração de millennials tem muito menos riqueza do que os “boomers” da mesma idade.

Em 1989, quando os baby boomers tinham mais ou menos a mesma idade que a geração de millennials hoje, eles controlavam 21% da riqueza do país, quase cinco vezes mais do que os millennials possuem hoje.

Muitos relatórios já apontavam que a geração de millennials está, em média, pior financeiramente do que seus pais e avós estavam na mesma idade, apesar de ter tido uma melhor educação.

E a pandemia de coronavírus está apenas exacerbando essa desigualdade. Embora todos os pilares da economia tenham sofrido impactos, as perdas de empregos foram particularmente mais graves para os trabalhadores de baixa renda em setores como varejo, educação e hotelaria. Trabalhadores millennials — assim como mulheres e minorias — constituem uma parcela desproporcional da força de trabalho.

Além disso, grande parte da geração de millennials perdeu os ganhos obtidos no mercado de ações nos últimos meses, conforme aponta dados do Fed. Eles possuem apenas 2% do capital total em empresas. Os baby boomers, por sua vez, possuem mais de 55%.