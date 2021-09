Economia avançará em torno de 5,4% este ano, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira que a economia brasileira crescerá mais de 5% este ano e que poderá avançar bastante em 2022.

"Este ano vamos crescer 5,3%, 5,4% e podemos crescer bastante ano que vem", disse ele, ao participar de encontro da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo.

Ele avaliou que o resultado do PIB no 2º trimestre, com retração de 0,1% sobre os três meses anteriores, é dado "praticamente de lado", e ponderou que o período foi o mais trágico para o país em termos de mortes por Covid-19.

"Covid atrasou tudo, mas já voltamos à trilha das reformas estruturantes, reforma administrativa já está na pista de novo e será apoiada pelo Congresso reformista", disse ele.