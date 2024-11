Vendas de veículos elétricos na China sobem 50% em outubro, com 1,43 milhão de unidades

As vendas de veículos elétricos na China alcançaram 1,43 milhão de unidades em outubro, uma alta de quase 50% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O volume significativo reflete a crescente aceitação e demanda por carros sustentáveis no país.

Produção e vendas: números expressivos no setor automotivo

Em outubro, tanto a produção quanto as vendas de veículos elétricos na China mantiveram índices de crescimento robustos. A produção somou 1,463 milhão de unidades, um crescimento de 48% em relação ao ano anterior, enquanto as vendas alcançaram 1,43 milhão, com alta de 49,6%. O segmento de veículos elétricos representou 46,8% das vendas totais de carros novos no país no período, destacando-se como um importante pilar do mercado automotivo chinês.

De janeiro a outubro, a produção acumulada de veículos elétricos foi de 9,779 milhões de unidades, e as vendas chegaram a 9,75 milhões, ambos registrando um crescimento superior a 33% em relação ao ano anterior. Esses números indicam que os veículos elétricos representaram 39,6% do total de vendas de automóveis novos no país no acumulado do ano.

Aumento nas exportações: veículos elétricos chineses no mercado global

Além do mercado doméstico, as exportações de veículos elétricos também demonstraram crescimento. Em outubro, a China exportou 128 mil unidades, um aumento de 16% em comparação ao mês anterior e de 3,6% em relação a outubro de 2022. No acumulado anual, de janeiro a outubro, as exportações somaram 1,058 milhão de unidades, registrando uma alta de 6,3% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Impacto dos subsídios e das estratégias promocionais

A Associação da Indústria Automobilística da China destacou o papel dos subsídios governamentais na expansão do mercado. A política de incentivo para a troca de carros usados por novos tem impactado significativamente as vendas, enquanto eventos promocionais e lançamentos de novos modelos ampliaram o interesse do consumidor. Em diversas regiões, salões de automóveis atraíram milhares de compradores, contribuindo para aquecer o setor.