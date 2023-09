Desenrola endereça questão do rotativo do cartão de crédito, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, observou nesta sexta-feira. 29, que o programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil cobra uma solução ao problema das dívidas com o rotativo do cartão de crédito, que representa um dos maiores motivos da entrada de brasileiros em cadastros de crédito negativos.

Durante a apresentação dos resultados do leilão para credores realizado nesta semana, Haddad chamou a atenção para a emenda do projeto de lei do programa, a ser votado pelo plenário do Senado na segunda-feira, que dá 90 dias para o Conselho Monetário Nacional (CMN) resolver a questão do rotativo.

O ministro classificou como um problema dramático os juros de 450% cobrados sobre as dívidas do rotativo.

Por isso, emendou, os descontos na renegociação dessas dívidas chegam a 99%. "Ninguém consegue pagar isso", disse Haddad.