Desenrola: comissão no Senado aprova regulamentação do programa, com limite ao juros do cartão

Depois de dizer que faria audiências públicas e não teria pressa em soltar o seu texto, o relator Rodrigo Cunha (Podemos-AL) apresentou o parecer nesta quinta-feira. Ele voltou atrás após pressão do Ministério da Fazenda e do Planalto. O temor do ministro Fernando Haddad era de que o Desenrola fosse paralisado caso o projeto de lei sofresse atrasos. O vencimento inicial seria até o dia 3 de outubro, quando expira a Medida Provisória que criou o programa.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), agradeceu o relator pela celeridade.

"Queria agradecer sua compreensão, para que possamos votar o projeto — disse Wagner.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que o projeto será votado na segunda-feira. É incomum a abertura de sessões no plenário no início da semana, mas Pacheco disse que está acelerando o processo após apelos do governo.

Rotativo do cartão de crédito

Ontem, o relator Rodrigo Cunha havia afirmou que colocará o teto de 100% ao ano como critério do acordo que precisa ser feito entre os bancos com o Conselho Monetário Nacional (CMN). A alteração será feita por meio de uma emenda supressiva de redação, uma forma de mudar o texto sem que ele precise voltar para análise da Câmara. A alteração, porém, ainda não foi apresentada.