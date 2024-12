Crescimento da economia digital impulsiona indústria na China em 2024

Número de empresas digitais cresce quase 18% em um ano

Dados divulgados pelo Departamento de Regulamentação do Mercado apontam que, até 30 de novembro de 2024, o número total de empresas da indústria central da economia digital da China atingiu 4,57 milhões. O aumento foi de 17,99% em relação ao final de 2023. As informações foram coletadas pelo Centro Nacional de Serviços de Dados do Código Único de Organização Social e de Crédito e divulgadas pela agência de notícias Xinhua.

Aplicação de tecnologia digital lidera o setor

Entre os segmentos, a indústria de aplicação de tecnologia digital se destacou com 2,1669 milhões de empresas. A indústria de digitalização de fatores de produção vem em seguida, com 1,9625 milhão de empresas. Já os serviços e manufatura de produtos digitais registraram 236.300 e 208.200 empresas, respectivamente. Os crescimentos nos segmentos foram:

17,6% para aplicação de tecnologia digital;

para aplicação de tecnologia digital; 19,64% para digitalização de fatores de produção;

para digitalização de fatores de produção; 16,7% para serviços de produtos digitais;

para serviços de produtos digitais; 8,92% para manufatura de produtos digitais.

Províncias lideram a concentração de empresas

A distribuição regional mostra que as províncias de Guangdong, Zhejiang e Shandong lideram em número de empresas no setor. Esses estados contam com:

753.500 empresas em Guangdong , representando 16,47% do total nacional;

, representando 16,47% do total nacional; 440.400 empresas em Zhejiang , equivalente a 9,62% do total;

, equivalente a 9,62% do total; 400.300 empresas em Shandong, ou 8,75% do total.

O crescimento anual foi de 16,68% em Guangdong, 21,31% em Zhejiang e 14,69% em Shandong.

A indústria central da economia digital abrange atividades que fornecem tecnologia, produtos e serviços digitais, além de infraestrutura para digitalização. Considerada um dos motores-chave do desenvolvimento econômico da China, essa indústria impulsiona áreas como manufatura e serviços digitais.

Este avanço consolida a China como uma potência global na economia digital.