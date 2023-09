CPI do Reino Unido: queda mostra plano funcionando, mas inflação permanece alta

O ministro de Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, disse nesta quarta-feira, 20, que os últimos dados da inflação ao consumidor (CPI) britânico, que tiveram uma desaceleração inesperada no mês passado, mostram que o plano para lidar com a questão dos preços altos "está funcionando".

Hunt admitiu, no entanto, que a taxa anual de 6,7% do CPI britânico em agosto permanece muito alta e que, por isso, é "essencial" seguir adiante com o plano, incluindo de reduzir a inflação para a meta oficial do Banco da Inglaterra (BoE), de 2%.

O BoE revisa sua política monetária na quinta-feira, 21, e, apesar do CPI mais moderado, analistas da Capital Economics e do ING acreditam que o BC inglês elevará seu juro básico mais uma vez, em um possível último aumento do atual ciclo de aperto.

Mercado equilibra chances de aperto ou pausa nos juros do BoE após CPI

Os mercados monetários estão divididos sobre a probabilidade do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) manter os juros na quinta-feira, 21, ou elevá-las, após dados da inflação ao consumidor (CPI, em inglês) no Reino Unido ficarem abaixo das previsões. Antes, a probabilidade majoritária era de aumento de 25 pontos-base (pb) nas taxas de juros britânicas.

O monitoramento da Refinitiv mostra que os mercados colocam agora uma chance de 52% de manutenção dos juros em 5,25%, contra uma chance de 48% de um aumento para 5,50%.

Em nota, o chefe de estratégia de mercado da Ebury, Matthew Ryan afirma que o aumento dos juros nesta semana não é garantido e que, mesmo que o BC eleve as taxas, a decisão será comunicada de forma dovish, para amenizar expectativas de "altas adicionais além da reunião de setembro"