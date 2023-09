Rei Charles III se reúne com Macron nesta quarta em primeira visita á França desde a coroação

O rei Charles III se reúne nesta quarta-feira, 20, com o presidente da França, Emmanuel Macron. A visita do britânico de 74 anos e da rainha consorte, Camilla, terá duração de três dias. Em maio, Charles e Macron se reuniram durante a coroação do rei.



A visita é considerada uma celebração de séculos de relações entre os países vizinhos, após distanciamento provocado por disputas políticas durante o Brexit.

Os ex-chefes de governo do Reino Unido Boris Johnson e Liz Truss eram críticos do governo francês. Rishi Sunak, atual primeiro-ministro, mudou a postura em relação aos seus antecessores e estabeleceu uma melhor relação com Macron.



Nessa equação de reaproximação entre os países, a visita de Charles, o chefe de Estado de uma monarquia constitucional, representa a estratégia mais amistosa do Reino Unido com a França.

Qual a programação da visita de Charles III á França

Na programação da visita, o casal real, Macron e sua esposa, Brigitte, serão recebidos no Arco do Triunfo de Paris, onde depositarão coroas de flores antes de um desfile pela avenida Champs-Élysées.

O presidente e a primeira-dama oferecerão a Charles e Camilla um banquete em Versalhes, o palácio ao oeste de Paris que é símbolo da monarquia francesa. O jantar para Charles III terá entre 150 e 180 convidados.

Outro momento de destaque será o discurso, provavelmente em francês, do rei Charles III aos parlamentares no Senado francês.

Macron e Charles terão uma reunião para falar de meio ambiente, sustentabilidade, educação e empreendedorismo. O rei britânico também deve se encontrar com a comunidade local e estrelas do esporte em Saint-Denis, no subúrbio norte de Paris, onde fica o Stade de France, sede dos Jogos Olímpicos de 2024.

O monarca também viajará para Bordeaux, cidade do sudoeste francês que foi governada no século XII por Henrique II e onde vivem atualmente 39 mil expatriados britânicos. Na região, Charles vai visitar vinhedos orgânicos e se reunirá com bombeiros que lutam contra incêndios florestais, agravados pela mudança climática.

A agenda do rei na França também inclui uma visita às obras de restauração da Catedral de Notre Dame na quinta-feira.