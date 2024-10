Conselho do FGTS deve aprovar hoje orçamento de R$ 152 bi para 2025

O Conselho Curador do FGTS deve aprovar nesta quinta-feira, 31, o orçamento que o Fundo terá em 2025. Serão R$ 152,3 bilhões para financiar habitação, saneamento básico e mobilidade urbana. A previsão é que o volume de recursos se mantenha para os próximos anos, até 2028.

Neste ano, o orçamento do fundo foi de R$ 150 bilhões, sendo que R$ 127 bilhões foram destinados para habitação, sobretudo para o programa Minha Casa Minha Vida.

Com a demanda aquecida, o Conselho Curador deverá reduzir ainda mais os recursos para alinha Pró-Cotista, destinada a financiamentos habitacionais com juros mais acessíveis aos trabalhadores que têm conta no FGTS. A expectativa é que a linha tenha apenas cerca de R$ 3 bilhões.

O Pró-Cotista foi criado como uma forma de contemplar os trabalhadores que têm conta no fundo. Já os recursos destinados ao Minha Casa Minha Vida são originados do resultado do FGTS e podem ser acessados por famílias com renda de até R$ 8 mil, sem necessariamente serem cotista do Fundo.

Segundo interlocutor, mesmo com números mais conservadores, não garantia de que o FGTS terá condições de cumprir o orçamento plurianual. Isso porque as obrigações do Fundo vão subir, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de remunerar aos cotistas à inflação. Até agora, não foi feito um estudo para mostrar o impacto da mudança na correção das contas, disse um conselheiro.

Durante a sessão, serão comemorados os 35 anos de existência do Conselho Curador.