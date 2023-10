Conflito em Israel pode ampliar necessidade de financiamento dos EUA, destaca Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, destacou nesta segunda-feira, 9, que, em função da elevada taxa de juros dos Estados Unidos, o orçamento de juros naquele país será superior ao orçamento militar.

Segundo ele, o conflito em Israel pode ampliar a necessidade de financiamento dos EUA nos próximos anos.

"O governo americano tem um serviço da dívida mais alto, simultaneamente com todos os impulsos fiscais à economia e um esforço militar para além do normal tanto com Ucrânia e agora com a questão de Israel. Isso pode demandar a colocação de mais títulos do Tesouro americano, provocando uma abertura das taxas ainda maior", afirmou, mais cedo, em reunião do Conselho Empresarial de Economia da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

A transmissão ao vivo foi cortada após a fala inicial de Galípolo no evento pela manhã. No período da tarde, a Firjan divulgou a íntegra do debate.