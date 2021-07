Confiança do consumidor dos EUA se mantém em máxima de 17 meses em julho

A confiança do consumidor norte-americano pairou em uma máxima de 17 meses em julho, sugerindo que a economia manteve seu forte ritmo de crescimento no início do terceiro trimestre.

O Conference Board informou nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor mudou pouco, para uma leitura de 129,1 neste mês, nível mais alto desde fevereiro de 2020.

Economistas consultados pela Reuters previam queda para 123,9. A pesquisa dá mais ênfase ao mercado de trabalho.

"A avaliação dos consumidores sobre as condições atuais se manteve, sugerindo que o crescimento econômico no terceiro trimestre começou forte", disse Lynn Franco, diretora sênior de indicadores econômicos do Conference Board.

"O otimismo dos consumidores sobre as perspectivas de curto prazo não fraquejou, e eles continuaram esperando que as condições de negócios, empregos e perspectivas financeiras pessoais melhorarão."