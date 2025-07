'Como o Pix pode representar ameaça a um império? É uma viagem', diz Haddad, sobre Estados Unidos Segundo o ministro, o Pix é um exemplo para o resto do mundo, barateia as operações financeiras e bancariza a população, a baixo custo

Haddad: defender sanções ao Brasil por uso do Pix no contexto de queda do uso dos cartões de crédito é débito é o mesmo que defender o telefone fixo em detrimento do celular (Diogo Zacarias/MF/Flickr/Divulgação)