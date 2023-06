Com Selic em 13,75%, Brasil continua sendo o país com a maior taxa de juros reais do mundo

Com a manutenção da taxa básica de juros (a Selic) em 13,75%, o Brasil continua ocupando o primeiro lugar no ranking de nações com a maior taxa de juros reais. A taxa, descontada a inflação prevista para os próximos 12 meses, é de 7,54%. O México, que aparece em segundo lugar no levantamento, tem taxa de juro real de 5,94%. A compilação foi feita pelo site Moneyou.

"Trata-se da sexta reunião consecutiva do Copom em que o Brasil mantém a primeira posição nesse ranking de 40 países", diz o economista Jason Vieira, responsável pelo levantamento.

Arcabouço fiscal

Mesmo com a aprovação do arcabouço fiscal, conjunto de medidas para conter os gastos excessivos do governo, em tramitação no Congresso, ainda há dúvidas na ancoragem das expectativas de inflação, diz o economista. Jason Vieira lembra que o Brasil mantém a primeira colocação no levantamento mesmo com um corte de juros de 0,25 ponto percentual.

Nas quatro primeiras posições do levantamento estão países da América Latina. Além de Brasil e México liderando, na terceira colocação está a Colômbia com taxa de 5,16%, seguida do Chile, com juros reais de 4,89%. Na quinta posição, aparece a África do Sul com taxa de 2,73%.

Taxa de juros no mundo

Segundo levantamento do site Moneyou, entre 176 países pesquisados, 66,48% mantiveram os juros no atual patamar nas mais recentes reuniões de seus bancos centrais. Outros 29,55% elevaram e apenas 3,98% cortaram.

No ranking dos 40 países, 47,50% mantiveram os juros, enquanto 52,50% elevaram as taxas e nenhum cortou. Isso mostra que a alta da inflação continua sendo uma preocupação global.

Veja o ranking dos dez países com a maior taxa de juro real