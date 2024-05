Novos temporais: RS deve enfrentar fortes chuvas, frio e ventos de até 100k/h nesta quarta, 8

O Rio Grande do Sul (RS) segue em alerta máximo para novas tempestades. Durante a madrugada e pela manhã desta quarta-feira, 8, as chuvas ficam concentradas na parte sul do estado, que tem dois alertas de "Perigo" emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de tempestade e granizo de forma isolada.

No sudoeste e sudeste do RS, os alertas são ainda maiores: "Grande Perigo" para tempestades que também podem vir em conjunto com chuva de granizo, além de fortes ventos, que podem ultrapassar os 100km/h, aponta o Inmet.

"Na parte do sudeste gaúcho é um acumulado por conta das chuvas, que já ultrapassaram os 100 milímetros na região próxima a Pelotas. Também há um aumento do nível da água das praias. Em termos de previsão, a região ainda segue com tendências de chuva nessa área", explica Andrea Ramos, meteorologista do Inmet.

Noroeste, nordeste e centro do RS

Na capital Porto Alegre e nas regiões noroeste, nordeste e centro oriental do estado o alerta é de "Perigo Potencial", com chuva até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Ainda há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A especialista explica que essas previsão acontece por conta do deslocamento de uma frente.

"Para Porto Alegre tem uma possibilidade de uma chuva isolada. O agravante vai ser o vento, que será um pouco mais forte por conta do deslocamento da frente, que irá fazer uma incursão no Rio Grande do Sul", destaca Ramos.

Fente fria

O MetSul também alertou que há previsão de mais chuvas no estado gaúcho em decorrência de uma frente fria associada a um ciclone extratropical na costa da Argentina. Com a passagem da frente fria, pode ocorrer ventos quentes e secos antes da chuva em várias cidades. Ainda segundo o instituto, será um episódio de instabilidade durante vários dias.

Na terça-feira, 7, o governador Eduardo Leite (PSDB-RS) falou sobre as chuvas que podem atingir o estado. Até domingo, 12, o estado deve enfrentar temporais, ventos fortes, novas enchentes, granizo e uma onda de frio, que representa um risco ainda maior para desabrigados.

"Há projeção entre sexta-feira, 10, e domingo, 12, de chuvas muito fortes com incidência nos rios que já se elevaram. Estamos monitorando isso, mas já faço desde já um apelo às pessoas: evitem essas localidades de risco. Não é hora ainda de voltar para casa, de estar em lugares atingidos. Há projeção de que as chuvas podem gerar novos dias de fortes inundações, inclusive nas áreas do Vale do Taquari e na Serra Gaúcha, tendo reflexos depois na Região Metropolitana de Porto Alegre", destacou Leite.

Onda de calor atinge Sudeste e Centro Oeste

A região Sudeste e Centro-Oeste, que enfrentam uma intensa onda de calor desde última semana, segue com as altas temperaturas. O Inmet segue com o alerta de "Grande Perigo" para o Rio de Janeiro, parte de São Paulo, sul do Espírito Santo e Minas Gerais - além do norte do Paraná, no Sul.

No Centro-Oeste, todo o estado do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e Mato Grosso também estão em alerta máximo para a onda de calor. A previsão é de tempo quente e seco, exceto em áreas do nordeste de Minas Gerais e norte do Espírito Santo, onde deve ocorrer chuvas rápidas e passageiras. O instituto mantém o alerta até quinta-feira, 9.

Já em Itapetininga, litoral sul paulista, região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba paulista, o alerta de onda de calor de "Perigo Potencial" continua. A onda de calor (a quarta desde o início de 2024) que já atinge esses estados desde o último dia 27 deve durar até o fim do mês, mantendo as altas temperaturas, como resultado de um sistema que favorece a manutenção do ar seco e quente.

Previsão no Norte e Nordeste

A presença da Zona de Convergência Intertropical segue atuando na região e pode provocar chuvas na faixa norte da região Nordeste. O Inmet emitiu um novo alerta de "Grande Perigo" em decorrência do acumulado de chuvas no leste, agreste e sertão sergipano e no leste, agreste e sertão alagoano. Há previsão de chuvas acima de 100 mm/dia, risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco. O alerta de "Perigo" para essas localidades e a região metropolitana de Recife, mata pernambucana e nordeste baiano também continua.

Na região, há também um alerta de "Perigo Potencial" para acumulado de chuvas no agreste, mata e sertão pernambucano e agreste, mata paraibana e Borborema (PB), além do Vale São-Franciscano. Nos locais, a chuva pode ocorrer até 50mm/dia e tem baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

Para o Norte do país, o Inmet emitiu um alerta de "Perigo" de chuvas intensas para o baixo e centro de Amazonas, norte e sul do Amapá, sul de Roraima. A persistência da Zona de Convergência Intertropical irá provocar pancadas de chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas. Nas demais áreas, não se descartam pancadas de chuvas isoladas com menores acumulados. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Além disso, foi emitido um alerta de "Perigo Potencial" de chuvas intensas para Marajó, sudoeste e nordeste paraense, região metropolitana de Belém e norte de Roraima. Segundo o alerta, pode ocorrer chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h).

*Com informações do GLOBO