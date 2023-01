Com inflação e Black Friday fraca, vendas do comércio caem 0,6% em novembro

As vendas do comércio recuaram na passagem de outubro para novembro, após três meses no campo positivo. O volume de vendas caiu 0,6% em novembro, conforme mostram os dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Segundo o instituto, a Black Friday, uma das principais datas comerciais, não foi suficiente para aquecer as vendas.

Com o resultado, o setor acumula alta de 1,1% no ano e se encontra e 2,6% acima do patamar pré-pandemia, observado em fevereiro de 2020.

Combustível mais caro afeta consumo